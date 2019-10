"Perdi a minha filha e todo o meu dinheiro": o desespero dos pais da jovem de 26 anos morta no 'camião do horror'

Os pais da jovem vietnamita que morreu no camião do horror, em Essex, revelaram que aceitaram que a filha fizesse a viagem porque, supostamente, iria em busca de uma vida melhor. Pham Thi Tra, de 26 anos, enviou mensagens de despedida à mãe quando se apercebeu que ia morrer dentro do camião."Estou a morrer porque não consigo respirar. Sinto muito mãe. Amo-te muito", escreveu a jovem nas mensagens agora reveladas pelos pais."Perdi a minha filha e todo o meu dinheiro", disse o pai da jovem à CNN. Pham Van Thin conta que gastou milhares de euros na viagem da filha para o Reino Unido e que ganha apenas 350 euros por mês."Os homens que organizaram a viagem disseram que era... uma rota segura, que as pessoas iriam de avião, carro... se eu soubesse que ela seguia essa rota, não a teria deixado ir", acrescenta o pai.O casal aguarda agora que as autoridades britânicas e vietnamitas enviem o corpo da filha para casa.A comunidade vietnamita no Reino Unido tem reunido fotos e informações sobre pessoas desaparecidas na esperança de confirmar se alguma dessas pessoas está relacionada com os corpos encontrados no camião."Agora temos fotos de quase 20 pessoas que estão desaparecidas, com idades entre os 15 e 45 anos", pode ler-se no site da comunidade vietnamita.Recorde-se que já foram presas quatro pessoas na sequência do acidente. Mo Robinson, de 25 anos, era o condutor do camião e está sob custódia policial por suspeitas de homicídio.Esta sexta-feira à tarde, foi detido um casal de 38 anos por suspeitas de tráfico humano e homicídio das 39 pessoas que seguiam no camião. Mais tarde, um homem de 48 anos foi preso no aeroporto de Stansted, em Londres, pelas mesmas acusações do casal.