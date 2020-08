Milhares de pessoas marcaram presença numa festa de música eletrónica num parque aquático em Wuhan, China, no fim de semana. Esta foi a cidade onde surgiu o primeiro caso da covid-19, em dezembro de 2019, que rapidamente se multiplicou e chegou a todo o mundo.

A cidade esteve sob uma quarentena rigorosa de 76 dias, entre janeiro e abril, mas foi gradualmente levantando as restrições.

O Maya Beach Water Park, que reabriu em junho, reuniu milhares de pessoas, que não mantiveram o distanciamento social nem utilizaram máscaras.

De acordo com a imprensa local, o parque aquático tem a capacidade limitada a 50%, mas as mulheres usufruíram de um desconto de 50% no preço do bilhete.

Segundo os últimos dados oficiais, a China tem registado apenas algumas dezenas de novos casos por dia, e conseguiu controlar a pandemia.

As imagens da festa divulgadas pela agência France-Presse nas redes sociais estão a gerar uma onda de críticas.

"É assim que vamos causar uma segunda ou terceira onda epidémica! Que inteligente...", criticou um utilizador do Twitter.