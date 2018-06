Pit bull salva bebé de casa em chamas

Cão alertou a família para o incêndio e correu de imediato para o quarto da menina de sete meses.

Uma pit bull de oito meses alertou a família de que a casa estava a ser consumida pelas chamas e de seguida correu para o quarto da bebé de sete meses para a retirar da habitação. O caso ocorreu no passado domingo em Stockton, na Califórnia.



"Ouvia-a a latir muito alto e a saltar contra a porta e comecei a pensar no que se estaria a passar. Assim que abri a porta ela correu para dentro de casa e começou a ladrar sem parar", começou por contar Chai, a dona do animal de estimação, à KCRA.





At Stockton family is crediting their eight-month-old pitbull Sasha with saving them by waking them up and grabbing the baby by the diaper when their house caught on fire pic.twitter.com/he5QI4Xum6 — Tom Miller (@KCRAMiller) 8 de junho de 2018





Segundo a mesma, se não fosse Sasha, a pit bull, nunca teria percebido das chamas que estavam não só a consumir a habitação ao lado como também a sua.



Durante a entrevista, a progenitora revelou que quando se dirigiu para o quarto da filha já Sasha se encontrava lá a puxar a bebé pela fralda para a colocar em segurança.



"Significa muito. Devo-lhe tudo. Se não fosse ela eu teria ficado deitada sem me aperceber do que se estava a passar ao meu redor", rematou.



Um vídeo do incêndio em questão foi partilhado nas redes sociais.