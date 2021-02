Podemos pede indulto para rapper Hasél

Após três dias de protestos violentos contra a detenção do rapper Pablo Hasél, a contestação voltou esta sexta-feira às ruas de várias cidades. À tarde cerca de 300 universitários encabeçaram uma manifestação pacífica em Barcelona, mas o cair da noite trouxe de novo o vandalismo de grupos violentos à capital catalã. O Podemos pediu, entretanto, um indulto para o rapper, aprofundando tensões na coligação governativa do PM socialista, Pedro Sánchez.





No pedido enviado ao Ministério da Justiça, o Podemos pede um indulto para Hasél e para Valtònyc, outro rapper detido por delitos de opinião. O partido de extrema-esquerda, aliado do PSOE, insiste na defesa do rapper e dos protestos. Sánchez manifestou novamente incómodo com essa postura, reiterando a condenação da violência, que considerou “a negação da democracia”. Admitiu, contudo, que “existe consenso sobre a necessidade de defender melhor a liberdade de expressão”, mas frisou que o governo se comprometeu já a “melhorar as proteções legais”.