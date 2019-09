Polícia brasileira investiga Carlos Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, está a ser investigado por alegados desvios de verbas públicas através da contratação de funcionários-fantasma para o seu gabinete na câmara do Rio de Janeiro.Em causa está a contratação de sete familiares de Ana Cristina Valle, uma das ex-mulheres de Jair Bolsonaro. Apesar de terem sido nomeados com altos ordenados para cargos no gabinete de Carlos, essas pessoas nunca lá trabalharam e negam qualquer ligação profissional ao vereador.Para a Justiça, há indícios de que essas contratações foram forjadas para desvio e uso indevido dos ordenados atribuídos aos ‘fantasmas’. Carlos é ainda suspeito de obrigar outros funcionários a devolverem-lhe parte dos salários, o mesmo crime do qual o irmão, Flávio Bolsonaro, hoje senador, também foi acusado quando era deputado regional.