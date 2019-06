Polícia chamada a casa de Boris Johnson

As autoridades britânicas foram chamadas à casa de Boris Johnson, forte candidato a primeiro-ministro no Reino Unido, depois de os vizinhos terem ouvido uma acesa discussão que envolveu "gritos e pancadas".O incidente aconteceu no Sul de Londres, em Inglaterra, onde Johnson, atualmente em processo de divórcio com a segunda esposa, está a morar com a namorada, Carrie Symonds.De acordo com o ‘The Guardian’, os vizinhos relataram que ouviram a namorada do candidato a exigir que este "saísse de cima" dela e que "abandonasse o apartamento".Um homem chegou a bater à porta de Boris, mas não obteve resposta. "Estava à espera que alguém atendesse e dissesse ‘estamos bem’.Toquei três vezes e ninguém abriu", afirmou. A polícia esteve no local e confirmou a situação em comunicado. "A pessoa que ligou estava preocupada com o bem-estar de uma vizinha", pode ler-se. "As autoridades compareceram e falaram com todos os ocupantes da casa. Estavam todos bem e em segurança. Não houve ofensas ou preocupações aparentes", terminam.