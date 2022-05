Polícia descobre 500 quilos de cocaína numa fábrica da Nespresso

As autoridades suíças apreenderam 500 quilos de cocaína numa fábrica da Nespresso no cantão de Friburgo. O alerta para a descoberta foi dado por funcionários, depois de encontrarem um pó branco dentro de sacos de café que tinham chegado recentemente do Brasil num contentor.

O local foi isolado e vários contentores vistoriados, revelando um total de meia tonelada de droga, com elevado grau de pureza e que poderia valer perto de 50 milhões de euros

Durante a operação policial foi criado um perímetro de segurança em torno da fábrica. Esta ação envolveu um grande contingente de funcionários aduaneiros. Segundo fonte oficial da polícia a cocaína não contaminou a produção da fábrica.

A investigação inicial determinou que o carregamento era proveniente do Brasil e que a droga se destinava ao mercado europeu.