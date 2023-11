Polícia espanhola detém mulher acusada de partir cinco costelas da filha recém-nascida

Uma mãe de 27 anos foi detida na cidade espanhola de Alicante após ser acusada de maus-tratos à filha de dois meses, que deu entrada no hospital com cinco costelas partidas, segundo o canal de televisão espanhol Telecinco.A detenção da mulher aconteceu após os médicos do hospital Doutor Balmis, em Alicante, terem concluído que as lesões que a bebé apresentava não tinham origem acidental, e terem descoberto outros ferimentos mais antigos no corpo da criança, confirmaram fontes da investigação à agência de notícias EFE.A polícia ativou, assim, o protocolo de abuso físico e a Polícia Nacional espanhola foi notificada, acionando a Unidade de Família e Menores (UFAM) que prendeu a mulher.