Polícia que enfrentou os manifestantes na invasão ao Capitólio morreu de causas naturais, revela investigação

Polícia do Capitólio dos Estados Unidos nunca esquecerá a bravura do agente Sicknick (nem de qualquer outro no dia 6 de janeiro) que arriscou a vida para defender nossa democracia".

O polícia que enfrentou os manifestantes que invadiram o Capitólio no dia 6 de janeiro morreu de causas naturais, afirmou o médico legista, esta segunda-feira. Assim, a morte do oficial não esteve diretamente relacionada com o episódio.Durante o início da investigação, as autoridades acreditavam que o polícia tinha morrido após ter sido atingido na cabeça com um extintor de incêndio , mas as últimas análises colocaram a hipótese de Brian Sicknick, de 42 anos, ter inalado gás lacrimogéneo.Em comunicado, a polícia de Washington sublinhou que "a