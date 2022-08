Polícia suspeita que atriz Anne Heche estava a conduzir alcoolizada quando sofreu grave acidente de carro

Um acidente de carro, num bairro de Los Angeles, deixou Anne Heche em estado crítico, esta sexta-feira. Entretanto, a polícia norte-americana pediu à atriz de 53 anos uma amostra de sangue para verificar se a atriz estava sob a influência de drogas ou álcool no momento da colisão.Segundo avança a TMZ, a polícia diz que os resultados da amostra de sangue podem demorar várias semanas a ser analisadas.O Mini Cooper de Anne Heche embateu contra uma casa, seguindo-se uma explosão. No entanto, a polícia está a investigar o caso, que se poderá tratar de um 'atropelamento e fuga'."Uma mulher adulta que se encontrava no interior do veículo foi levada para um hospital próximo em estado crítico", referiu a equipa de paramédicos no local, citada pelo jornal The Independent.No local estiveram 59 bombeiros no local e as equipas de emergência que levaram a atriz para o hospital. As autoridades norte-americanas avançaram ao The Los Angeles Times que a mulher sofreu queimaduras significativas.