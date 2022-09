"Porquinha Peppa" apresenta primeiro casal do mesmo sexo

Na cena, uma colega de Peppa, Penny fala sobre as duas mães, enquanto faz um retrato da familia. No desenho estão duas ursas polares de vestido.





A série de desenhos animados "Porquinha Peppa" apresentou um casal homossexual pela primeira vez em 18 anos. O episódio foi para o ar, esta terça-feira, no Channel 5 no Reino Unido, com o nome "Famílias".Na cena, uma colega de Peppa, Penny fala sobre as duas mães, enquanto faz um retrato da familia. No desenho estão duas ursas polares de vestido.

O episódio dividiu a opinião dos espectadores. Enquanto uns aplaudiram a inclusão, outros não apoiaram a ideia.





"Este é o fim do fenómeno 'Porquinha Peppa'. Que pena! Educação e não doutrinação", escreveu uma espectadora no Twitter.Uma organização inglesa que defende a proteção das crianças nas escolas felicitou, no Twitter, " Muito bom ver a representação apropriada à idade de casais do mesmo sexo em @peppapig com a Penny e as suas duas mães".O desenho animado britânico não é o primeiro programa infantil a apresentar casais do mesmo sexo. Já o americano "Arthur" mostrou, em 2019, um casamento homossexual, segundo a BBC.