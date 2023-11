Posição perante Israel prejudica popularidade de Biden na corrida à Casa Branca

O apoio de Joe Biden a Israel na luta contra o Hamas está a prejudicar a popularidade do Presidente norte-americano, dividindo o Partido Democrata e afastando os seus eleitores mais jovens.

As sondagens desta semana para a corrida presidencial de 2024 mostram que Biden aparece atrás do provável candidato republicano Donald Trump, numa altura em que os seus índices de popularidade também caem para níveis recorde.

De acordo com o portal 538 (que realiza médias de sondagens), Biden aparece esta semana com um nível de aprovação de apenas 38,9 por cento, com 55 por cento dos eleitores a mostrarem-se desagradados com a sua presidência.