"Povo armado jamais será escravizado": Bolsonaro diz que usar arma é um mandamento da Bíblia

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, exortou esta quarta-feira mais uma vez, mas agora em tom messiânico, as pessoas que acreditam em Deus a comprar e usar armas de fogo. Segundo o governante, esse é um mandamento, disse ele, claramente expresso na Bíblia no que ele chamou grosseiramente de "Pedrão", o Livro de Pedro.

"Um povo armado jamais será escravizado. Comprem suas armas, comprem suas armas. Isso está na Bíblia, lá no Pedrão: "Vendam suas capas e comprem espadas." Nós não somos cordeiros", instou Bolsonaro em Brasília ao participar num encontro nacional de grandes agricultores, um sector da sociedade brasileira que lhe é francamente favorável.

Bolsonaro, que está em segundo lugar nas sondagens sobre as presidenciais de Outubro, a uma distância considerável do líder, o ex-presidente Lula da Silva, e tem aumentado a agressividade à medida que a eleição se aproxima tentando agradar aos mais radicais, defendeu depois que a liberdade é uma coisa infinita, não tem limites, e que só pela força das armas pode ser garantida. E acusou, sem citar nomes, os juízes do STF, Supremo Tribunal Federal, e do TSE, Tribunal Superior eleitoral, de tentarem tolher a liberdade dele e dos seus seguidores, classificando como 'Fake News' (notícias falsas) declarações dele contra adversários e contra a Democracia.

"Vamos deixar claro que a nossa liberdade é sagrada e que ela não tem limites. Não tem esse papinho de Fake News. Vão para a... Sou o chefe da Nação. Nós somos a maioria, somos pessoas de bem, mesmo que isso custe a minha vida, não vamos perder para narrativas, para três ou quatro aí que assumiram cargos e se julgam Deuses", disparou Bolsonaro ameaçadoramente, reforçando a sua ideia belicista de que só pelas armas os que o seguem vão conseguir defender a liberdade ilimitada que desejam.