Prédio colapsa após explosão em Londres. Polícia teme vários mortos

Um prédio colapsou esta quarta-feira após uma explosão num bairro londrino, em Inglaterra, segundo reporta o jornal britânico Metro.

Suspeita-se que se tenha tratado de uma explosão de gás numa loja de telemóveis e que haja vários mortos.



"A explosão causou danos substanciais à loja e danos estruturais por toda a sua extensão. Infelizmente, acreditamos que haja mortes dentro da propriedade", disse o comandante dos bombeiros Paul Morgan, que estiveram no local com 40 homens.



"Fechei a minha loja como de costume ontem à noite e não me pareceu que houvesse algo de errado. Depois recebi a chamada de um vizinho para vir cá porque a minha loja estava completamente destruída", disse o dono da loja de telemóveis.



Um porta-voz da polícia metropolitana referiu que um homem foi encontrado ferido e que não há suspeitas de mão criminosa na explosão. "As ruas foram encerrados e os residentes próximos foram retirados", acrescentou o agente.







#Ealing

1/2: King Street in #Southall, W3, is currently closed due to a suspected gas explosion inside a shop.



London Fire Brigade say four adults and a child have been rescued at the rear of the property by crews using a ladder.



The search of the building continues. pic.twitter.com/Tfzn3VH9Al