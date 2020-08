Dois feridos graves após explosão em prédio residencial na Rússia

Uma explosão num prédio residencial em Moscovo, na Rússia, fez esta quarta-feira quatro feridos, dois dos quais graves.



Vários apartamentos no terceiro e quarto andares do prédio estão em chamas, num fogo que já foi considerado como sendo de elevado grau de dificuldade.





Nos andares superiores do prédio de cinco andares, os moradores continuam a pedir ajuda.



O canal ucraniano 112 avança que a explosão pode ter sido causada por uma fuga de gás.





#BREAKING : An explosion occurred in a residential building on Kubinka Street in #Moscow. Several apartments on the third and fourth floors are on fire.



Emergency Situations said that they managed to save 20 people. Four people were injured, two of whom are in serious condition. pic.twitter.com/1oRWwPgBmH