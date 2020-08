Refinaria no Texas em chamas após violenta explosão. Veja as imagens

Os bombeiros do Texas estão a dar resposta a uma aparente explosão Corpus Christi, cidade no Texas, Estados Unidos da América.



O chefe dos bombeiros, Robert Rocha, disse à KIII-TV que o alerta foi dado às 8h locais, 13h em Lisboa, perto da baía de Nueces.

Robert Rocha disse aos meios locais que seis pessoas foram transportadas para o hospital, sendo que duas recusaram transporte e que, por isso, "parecem estar bem".

As autoridades estão agora a tentar contabilizar quantas pessoas estavam na zona do incidente.



Em atualização





Pipeline explosion near the grain port in Corpus Christi @callerdotcom pic.twitter.com/hhoXV0Ae7d

BREAKING: Explosion reported in Corpus Christi, #Texas.



Firefighters are responding to the explosion/fire located at a refinery disrict. Large flames and thick plumes of smoke on scene. pic.twitter.com/PMyNMEEhmU