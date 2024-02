Presidente da Duma culpa NATO, EUA e Ucrânia pela morte de opositor de Putin

O presidente da câmara baixa do Parlamento russo [Duma], Vyacheslav Volodin, culpou esta sexta-feira os líderes da NATO, Estados Unidos, Ucrânia, Reino Unido e Alemanha pela morte do opositor Alexei Navalny numa prisão russa no Ártico.

"Os seus nomes são bem conhecidos: do secretário-geral da NATO [Jens Stoltenberg] e dos líderes americanos ao [alemão Olaf] Scholz, ao [britânico] Rishi Sunak e ao [ucraniano] Volodymyr Zelensky, todos são culpados pela morte de Navalny", declarou Volodin no Telegram.

"São eles, com suas muitas decisões fracassadas (...) que beneficiam com a sua morte", escreveu o presidente da Duma, sem explicar esta acusação, mas reiterando a mensagem de que o Ocidente quer "destruir a Rússia".