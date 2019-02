Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Presidente de Cabo Verde inicia hoje visita de três dias a Portugal

Jorge Carlos Fonseca promete "um contacto com a comunidade cabo-verdiana no Seixal".

07:12

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, chega este domingo a Portugal para uma deslocação de três dias que começa com uma visita à comunidade cabo-verdiana no Seixal e inclui reuniões na CPLP e o lançamento do seu novo livro.



De acordo com o programa desta visita, que o chefe de Estado revelou à comunicação social na passada sexta-feira, na cidade da Praia, o programa do primeiro dia começa com "um contacto com a comunidade cabo-verdiana no Seixal", em resposta a um convite de uma associação local e da câmara municipal.



Questionado sobre se essa deslocação está relacionada com os confrontos entre a polícia e moradores, registados em janeiro no bairro da Jamaica, no Seixal, Jorge Carlos Fonseca disse que não tem uma relação direta e que é uma "coincidência" o Jamaica ser um bairro próximo e vizinho do que vai visitar.



Neste primeiro dia da visita a Portugal, o Presidente da República cabo-verdiano vai ter um encontro com o seu homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, com quem abordará temas de interesse aos dois países.



Na segunda-feira, e enquanto presidente em exercício da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Jorge Carlos Fonseca terá um encontro com o secretário-executivo da organização, o português Francisco Ribeiro Telles, e com todos os representantes permanentes da organização, na sua sede, em Lisboa.



Na agenda estará o programa da presidência cabo-verdiana e o plano de atividades para o biénio 2018-2020, com destaque para o tema da facilitação da circulação dos cidadãos lusófonos, uma proposta de Cabo Verde e Portugal.



Na terça-feira, o chefe de Estado vai proceder à conferência inaugural no evento literário Correntes de Escrita, que vai decorrer na Póvoa do Varzim.



"Para mim e para Cabo Verde é uma grande honra ter sido convidado para a presidir à conferência inaugural desta que é a 20ª edição do evento e por isso será o maior até agora, com mais de 140 escritores provenientes de mais de 20 países", referiu.



O título da conferência que irá proferir é "As letras da língua e a mobilidade dos criadores da CPLP" e será uma comunicação "sobre as literaturas de língua portuguesa".



Na tarde de terça-feira, Jorge Carlos Fonseca irá lançar o primeiro dos 40 livros que irão ser apresentados no certame, que é da sua autoria: "A sedutora tinta das minhas noites".