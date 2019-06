Presidente dos EUA arrasa aliados antes da cimeira do G20

Ainda antes de chegar a Osaka, Donald Trump lançou um ataque cerrado contra vários aliados do G20, acusando-os de se aproveitarem dos EUA e beneficiarem da sua proteção sem nada em troca.Um dos alvos foi o próprio país anfitrião, o Japão, por causa do tratado de segurança em vigor desde o final da II Guerra Mundial."Se o Japão for atacado, nós entraremos na III Guerra Mundial para o proteger com as nossas vidas e o nosso dinheiro. Mas se nós formos atacados, o Japão não tem de nos ajudar. Podem ficar em casa a assistir numa televisão Sony", afirmou Trump, que fez críticas semelhantes à Alemanha, que acusou de "pagar milhões à Rússia para comprar a energia" mas recusa honrar os seus compromissos para com a NATO.Já o Vietname foi acusado de ser "o pior abusador" em termos comerciais. "Ainda se aproveitam mais dos EUA do que a China", disse Trump, que atacou também a Índia por causa da recente imposição de tarifas comerciais à importação de produtos americanos."É inaceitável", considerou Trump.