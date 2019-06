Donald Trump ameaça atacar Irão "com força esmagadora"

Donald Trump ameaçou esta terça-feira "obliterar" partes do Irão se a República Islâmica atacar alvos norte-americanos. A ameaça do presidente dos EUA surgiu no Twitter horas depois de o homólogo iraniano, Hassan Rouhani, classificar as novas sanções que visam Ali Khamenei, líder supremo do Irão, como um ato "de atrasados mentais".Trump denunciou "a declaração insultuosa" de Rouhani e escreveu: "Qualquer ataque a algo norte-americano será respondido com força esmagadora. E, em algumas áreas, esmagador significará obliteração."Rouhani tinha denunciado pouco antes como "inúteis" as sanções a Khamenei, uma vez que Ayatollah não tem bens no estrangeiro. O presidente acusou ainda Trump de ter cortado "de forma permanente os canais diplomáticos" que restavam.Recorde-se que a tensão entre os dois países está em crescendo desde 2018, quando Trump retirou os EUA do acordo nuclear assinado por Obama em 2015 e agravou-se no mês passado quando proibiu as compras de petróleo iraniano. A guerra esteve mesmo à vista no dia 20. O Irão abateu um drone dos EUA e Trump suspendeu no último momento um ataque retaliatório, alegadamente para evitar a morte de civis.O presidente francês, Emmanuel Macron, falou ao telefone com Rouhani para tentar travar a perigosa escalada de tensão.O presidente iraniano respondeu à ameaça dos EUA em tom de desafio: "A paciência estratégica de Teerão não significa que tenhamos medo."O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, afirmou que a porta está aberta para negociar " o fim do programa nuclear" iraniano apesar do "apoio do Irão ao terrorismo".