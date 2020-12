Emmanuel Macron infetado com Covid-19. Ontem almoçou com António Costa

O presidente francês Emmanuel Macron está infetado com Covid-19. Segundo o gabinete do presidente, este testou positivo ao novo coronavírus esta quinta-feira.Recorde-se que esta quarta-feira o presidente francês esteve reunido com o prmeiro-minsitro António Costa e, inclusive, os dois tiveram um almoço de trabalho,sendo que António Costa configura um contacto de risco.Segundo o Eliseu, Emmanuel Macron vai estar em isolamento nos próximos sete dias, segundo as regras das autoridades de saúde francesas. "O diagnóstico foi estabelecido após um teste feito assim que foram manifestados os primeiros sintomas. O Presidente da República irá continuar o seu trabalho e atividades por via remota", diz em comunicado o Palácio do Eliseu. Brigitte Macron, primeira-dama francesa, foi um contacto de risco há alguns meses, mas testou positivo e, desde então, o casal tem escapado ao novo coronavírus.Emmanuel Macron e a sua equipa, segundo o Le Figaro, já foram testados "várias vezes" nos últimos meses à Covid-19.António Costa, segundo as regras da DGS, deverá ter que cumprir 14 dias de isolamento profilático, pelo que não deverá anunciar a renovação do Estado de Emergência esta semana e o primeiro-ministro corre mesmo risco de ter de passar o Natal sozinho.Segundo fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro revelou à CMTV, António Costa vai seguir as regras decretadas pelas autoridades de Saúde e fará teste esta quinta-feira, que já estava previsto, uma vez que tinha na agenda uma viagem a São Tomé e Príncipe e ao navio patrulha português NRP Zaire, seguindo depois para a Guiné-Bissau.António Costa deveria estar esta quinta-feira no Palácio Nacional da Ajuda, onde lhe seria apresentada uma versão consolidada do plano de vacinação contra a Covid-19 a aplicar em Portugal. O CM verificou que o encontro se mantém, tendo acompanhado as chegadas de membros do governo, como a ministra da Saúde, Marta Temido, ou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assim como Francisco Ramos, coordenador da 'task force' para a vacinação contra a Covid-19.Como fonte do gabinete do primeiro-ministro já garantiu ao CM que Costa está a cumprir as indicações das autoridades de Saúde, não vai estar presente neste encontro e deverá acompanhar a apresentação desta nova versão do plano de vacinação contra a Covid-19 por via eletrónica.