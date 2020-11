Primeiras 120 mil doses da vacina chinesa contra a Covid-19 já chegaram a São Paulo no Brasil

As primeiras 120 mil doses da vacina chinesa Coronavac contra o coronavírus chegaram na manhã desta quinta-feira à cidade brasileira de São Paulo, a primeira do Brasil a receber qualquer tipo de vacina contra o vírus. O avião com as 120 mil doses da Coronavac aterrou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, ao início da manhã, e foi recebido pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria, e outras autoridades regionais, evidenciando a importância que o governo local dá ao assunto.

Estas são as primeiras doses de uma compra de 46 milhões de doses feita pelo governo paulista ao laboratório chinês Sinovac, que desenvolveu a Coronavac em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. A expectativa do governo paulista é que todas essas vacinas estejam em São Paulo até final de dezembro, permitindo imunizar com a primeira aplicação toda a população paulista, que é de cerca de 45 milhões de pessoas.

No entanto, a imunização contra a Covid-19 só será iniciada quando houver autorização nesse sentido da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o órgão brasileiro responsável por essa permissão, que se espera que possa acontecer logo no início de 2021. A Coronavac já demonstrou resultados bastante positivos nas duas fases anteriores de testes, e é uma das quatro vacinas contra o coronavírus que já entrou na terceira fase no Brasil, a testagem em massa em voluntários da área da saúde.

O acordo firmado entre o laboratório Sinovac e o Instituto Butantan prevê a transferência para São Paulo da tecnologia chinesa. Dessa forma, o Instituto Butantan estima produzir em São Paulo nos primeiros meses do ano que vem mais 100 milhões de doses da Coronavac, garantindo a segunda dose do imunizante aos paulistas e também oferecer a vacina a outros estados brasileiros.