São Paulo recebe na próxima semana as primeiras 120 mil doses da vacina chinesa contra o coronavírus

O estado brasileiro de São Paulo vai receber no próximo dia 20 de novembro as primeiras doses da vacina chinesa contra o coronavírus, a Coronavac, que está a ser desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, da capital paulista. O anúncio foi feito esta segunda-feira, 9 de novembro, pelo governador paulista, João Doria.Segundo Doria, depois de a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária brasileira, ter autorizado a importação das vacinas da China na semana passada, foi agora a vez de as autoridades chinesas também avalizarem o procedimento. Até ao final do próximo mês de dezembro, acrescentou o governador, São Paulo deve receber as restantes vacinas dos seis milhões de doses autorizadas pela Anvisa.As vacinas que chegarão na sexta-feira da semana que vem e as restantes desses seis milhões iniciais já chegam prontas para uso, inclusive dentro das seringas que serão utilizadas na imunização de grupos de risco do estado paulista. Mas todas elas só poderão começar a ser realmente usadas na imunização de pessoas depois de terminados os testes de eficácia e segurança e da autorização da Anvisa para a sua aplicação, o que se espera possa acontecer ainda nos últimos dias deste ano ou no início de 2021.Ainda de acordo com João Doria, 24 grandes empresas paulistas já garantiram os recursos para a construção de uma fábrica onde o Instituto Butantan começará em 2021 a produzir as suas próprias doses da Coronavac, como prevê o acordo entre o estado de São Paulo e a China. O Butantan prevê que a nova e moderna fábrica esteja pronta em setembro do próximo ano e produza pelo menos 100 milhões de doses da Coronavac por ano.Até lá, e segundo as estimativas oficiais, o Instituto Butantan, que já produz vacinas para diversos tipos de imunização, vai usar a estrutura já existente para começar a produzir a Coronavac assim que for autorizado a isso. A expectativa é que o instituto produza aproximadamente 40 milhões de doses da vacina em poucos meses, o suficiente, com os seis milhões que chegarão até dezembro, para inocular a primeira dose a toda a população do estado de São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes.