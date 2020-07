Primeiras detenções Hong Kong ao abrigo da nova lei

A polícia de Hong Kong deteve esta quarta-feira mais de 300 pessoas nas primeiras horas de vigência da controversa nova lei de segurança nacional, que é vista como uma tentativa do regime chinês para silenciar a dissidência e reforçar o controlo sobre a antiga colónia britânica.





A entrada em vigor da lei coincidiu com o 23º aniversário da devolução do território à China, data que, tradicionalmente, é assinalada com protestos dos ativistas pró-democracia. Este ano, devido à nova lei, foram muito menos os manifestantes que saíram à rua e a polícia não perdeu tempo em usar os novos poderes, dispersando os ativistas com gás lacrimogéneo e canhões de água.