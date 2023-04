Primeiro cão viciado em álcool recebe tratamento em abrigo para animais

Coco, um cão de raça labrador, está a ser tratado devido a problemas de alcoolismo no Reino Unido. Segundo o grupo de resgate animal que o acolheu para o tratamento, o canídeo precisa de ser vigiado 24 horas por dia, uma vez que apresenta sintomas de privação de álcool bastante severos. De acordo com o jornal britânico The Telegraph, este é o primeiro cão a ser tratado por alcoolismo."Gostaríamos de vos apresentar o mais recente membro da Dunroamin Special Care Unit, um adorável rapaz, de dois anos, chamado Coco. Ele está connosco há mais de um mês, tendo necessitado de cuidados intensivos desde a chegada. A sua história é trágica e demonstra como a nossa unidade de cuidados especiais é vital", referiu o abrigo de animais.Coco foi levado com outro cão para a instituição em Plympton, Reino Unido, depois do dono morrer. Ao que conseguiram apurar, o dono esquecia-se de bebidas alcoólicas em lugares que os animais conseguiam ter acesso. Terá sido assim que adquiriram o vício.Quando chegaram ao abrigo, os animais começaram a sofrer ataques em consequência da privação de álcool. Coco ficou sedado durante quatro semanas para prevenir alguma reação adversa. O seu companheiro acabou por morrer apesar dos esforços da equipa.Sabe-se que o animal já está fora de perigo e a adaptar-se ao novo estilo de vida. "Desmame de álcool num cão, uma novidade para nós", pode ler-se na publicação no Facebook daquela instituição.A Dunroamin Special Care Unit acredita que Coco volte a ser adotado, apesar do cenário não ser ainda possível. "Ele está a começar a agir como um cão normal. Ainda não está pronto para a adoção. Embora fisicamente pareça ter recuperado, mentalmente está, por vezes, muito ansioso", explicaram.A associação de cuidado animal aproveitou para alertar a sociedade para o número de mortes associadas a cães que sofrem destes problemas. "Ninguém conhece as especificidades sobre como estes cães se tornaram alcoólicos, mas sabemos que sem os nossos cuidados o Coco provavelmente não teria sobrevivido", remataram.