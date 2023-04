A GNR da Quinta do Conde, Sesimbra, deparou-se com um cenário macabro na quinta-feira à tarde. O cadáver de um cão de raça indiferenciada, com seis anos de idade, foi encontrado espetado numa estaca, num parque público. O animal estava decapitado e esfolado. O autor do massacre foi o próprio dono, que avisou a família do ato tresloucado, justificando-o com o facto de estar farto de tratar do animal.









