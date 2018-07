Príncipe Carlos tem alcunha estranha e carinhosa para Meghan Markle

Pai de Harry tem uma ótima relação com a nora.

Samantha Markle, meia-irmã de Meghan Markle, anunciou que está a preparar o lançamento de uma polémica biografia, não autorizada, onde revela "os piores segredos da duquesa". Em declaração ao Daily Star a autora afirma que "as pessoas precisam de ler para saber realmente o que acontece nas sombras".



Samantha, de 53 anos, acrescenta ainda que o seu livro "permite uma compreensão profunda das dinâmicas do casamento dela [Duquesa de Sussex]".



A obra da vida privada de Meghan terá como nome "In The Shadows of the Duchess" ("Nas sombras de uma Duquesa").

O príncipe Carlos tem uma alcunha estranha mas carinhosa para a nora, Meghan Markle. De acordo com a imprensa internacional, o pai de Harry chama a norte-americana de 'Tungsten' - tungsténio, em português - um elemento químico usado para produzir os filamentos das lâmpadas incandescentes.A boa relação que Carlos tem com Meghan já é conhecida há muito tempo, tendo inclusivamente sido o sogro a levá-la ao altar no seu casamento. O nome carinhoso que agora veio a público só vem reforçar a teoria de que os dois são bastante próximos."Tornou-se um termo carinhoso", explicou uma fonte próxima ao Mail.'Tungsten' terá sido o "material escolhido", uma vez que este é conhecido pela sua "robustez e força".