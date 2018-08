Cerimónia decorreu no passado sábado, no dia em Meghan Markle completou 37 anos.

O Príncipe Harry deu nas vistas no passado sábado ao marcar presença num casamento de um amigo muito próximo com a sola do sapato rota, no mesmo dia em que Meghan Markle completou 37 anos.O vestido que Meghan usou foi o centro das atenções, tendo mesmo esgotado, mas quem acabou por não passar despercebido foi mesmo o Príncipe Harry.Algumas fotografias mostram o sapato de Harry roto por baixo.