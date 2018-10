Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Procurador turco diz que Khashoggi foi estrangulado mal entrou no consulado

Procuradoria turca contraria a versão do consulado de que Khashoggi morreu durante uma luta.

Procurador turco diz que o jornalista sírio Jamal Khashoggi foi estrangolado pouco depois de ter entrado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia. O seu corpo foi posteriormente desmembrado e descartado.



Segundo o procurador turco, o homicídio do correspondente do The Washington Post foi premeditado.



Esta acusação tira força à versão do consulado de que o jornalista tinha morrido na sequência de uma luta no interior do edifício ao qual se tinha dirigido para ir buscar documentos necessários para o seu casamento.