Galiza diz que fumo propaga coronavírus e proíbe fumar em esplanadas

A partir de quinta-feira não se pode fumar nas ruas e nas esplanadas da Galiza sempre que não for possível manter a distância de segurança. O governo da região aprovou a medida para evitar a disseminação da Covid-19 pelo fumo do tabaco.

Alberto Núñez Feijóo, presidente da Junta da Galiza, anunciou em entrevista que a medida foi tomada com recomendação do comité clínico de especialistas em prevenção da Covid-19, "Vários membros do comité clínico concordaram que fumar sem qualquer limitação, seja num terraço, com pessoas próximas, ou em áreas com grande afluência de cidadãos, sem qualquer distância física de segurança, é um alto risco deES contaminação, infecção".

Já algumas instituições de saúde alertaram que fumar e vaporizar aumentam o risco de contágio do novo coronavírus pela rápida difusão das gotículas do fumador pelo ar.