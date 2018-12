Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Protegida’ sucede a Merkel

Delegados da União Democrata-Cristã só na votação decisiva escolheram a sucessora da chanceler, numa vitória por apenas 35 votos.

12:32

A União Democrata-Cristã da Alemanha (CDU) elegeu ontem Annegret Kramp-Karrenbauer para suceder a Angela Merkel na liderança do partido e como provável candidata conservadora à chefia do governo alemão em 2021.



Kramp-Karrenbauer era a ‘protegida’ da chanceler, com quem é comparada, havendo quem a considere quase um ‘clone’ da líder que há 13 anos é o rosto da política alemã e europeia.



A ‘mini-Merkel’, como também é apodada, foi eleita somente à segunda votação, à qual passou com Friedrich Merz, o candidato preferido pelo ex-ministro das Finanças Wolfgang Schäuble e por outros influentes barões do partido.



O terceiro candidato, o ministro da Saúde de Merkel, Jens Spahn, foi eliminado na primeira votação, com 157 votos entre os 1001 delegados da CDU.



A vitória da herdeira de Merkel, que colheu 517 votos na votação decisiva, significa que a CDU preferiu a continuidade à mudança que propunha Merz, que recebeu 482 votos.



Uma das propostas de Merz era alterar a política de acolhimento de imigrantes, uma das que mais críticas valeu a Merkel, para ir buscar votos aos extremistas da AfD.



"Tenho lido muito sobre quem sou e como sou: ‘mini’, uma cópia, ou apenas ‘mais do mesmo’. Caros delegados, estou ante vós tal como sou e como a vida me fez e sinto orgulho nisso", afirmou Kramp-Karrenbauer, pegando de frente nos estereótipos com que os críticos têm tentado diminuí-la.



A nova líder da CDU, de 56 anos, foi eleita primeira-ministra do governo estadual do Sarre, em 2017, vitória muito elogiada por Merkel.



Entre as propostas que trouxe ao congresso do partido destacam-se a defesa do reforço das políticas sociais, proposta vista por muitos como demasiado próxima das do SPD, partido rival da CDU e parceiro de Merkel em três ‘grandes coligações’ de centro-direita.



Apenas o segundo dos quatro governos de Merkel não teve participação dos social-democratas.



Adeus emocionado de Angela Merkel

"Foi um grande prazer e uma honra". Foi assim que Angela Merkel terminou o discurso com que encerrou 18 anos na chefia da CDU.



Os dez minutos de aplausos que se seguiram deixaram-na à beira das lágrimas. Mas o adeus ao partido não é o adeus à política, pois Merkel pretende concluir o mandato de chanceler, que termina em 2021.



PORMENORES

Derrotado duas vezes

Em 2002 Friedrich Merz foi derrotado por Merkel na corrida à liderança da CDU, tendo-se afastado da política em 2009. Agora perde de novo, desta feita para a mulher considerada herdeira da chanceler.



Uma Europa ‘alemã’

Na campanha para a liderança da CDU, Kramp-Karrembauer deixou claro que, para si, a defesa dos progressos da Europa estará sempre subordinada aos interesses da Alemanha.