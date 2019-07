Prótese de ser humano encontrada em estômago de crocodilo

A autópsia ao estômago de um crocodilo de 4,7 metros poderá conter pistas para desvendar um misterioso desparacimento, em Queensland, na Austrália.Segundo o site australiano News.com.au o animal morreu no mês passado após ter-se envolvido numa luta com outro crocodilo. No estômago do crocodilo foi descoberta uma prótese, com cerca de 10 centimetros. O objeto poderá pertencer a um ser humano.Apesar da investigação estar ainda numa fase inicial, a placa, de origem suiça, pode estar no estômago do animal há cerca de 50 anos - dado que o modelo da prótese é antigo.As autoridades estão a investigar os registos dos relatórios policiais de casos que nunca foram resolvidos de pesssoas desaparecidas que utilizavam próteses.