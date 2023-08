PSOE conquista presidência do parlamento e supera primeiro teste para novo governo

Francina Armengol, candidata do PSOE, foi eleita presidente do Congresso por maioria absoluta. A socialista, com 178 votos, teve o apoio do PSOE e do Somar (extrema-esquerda), os dois partidos que querem formar uma coligação de governo, assim como de mais cinco forças regionalistas, nacionalistas e independentistas.











O PSOE chegou a acordo, esta quinta-feira, com o partido 'Juntos pela Catalunha', de Carles Puigdemont, garantindo o seu apoio em troca da promoção das línguas co-oficiais no Congresso e de uma investigação sobre a espionagem de apoiantes pró-independência.