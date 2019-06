Pulmão de portuguesa entra em colapso após tratamento de acupuntura

Um tratamento de acupuntura provocou o colapso do pulmão de uma mulher portuguesa de 79 anos, de acordo com os médicos do Centro Hospitalar Universitário da Central de Lisboa.

A cidadã portuguesa, cujo nome não foi revelado, decidiu experimentar a prática chinesa para tratar as dores nas costas. Dois dias depois, a mulher foi levada para o hospital com falta de ar e dores agudas no ombro.

Os médicos descobriram que parte do pulmão direito teria entrado em colapso e culparam as agulhas usadas na acupuntura.

A senhora teve uma recuperação completa em poucos dias, mas os médicos alertaram que a prática inadequada pode levar a problemas como o risco de vida, segundo jornal britânico Daily Mail.