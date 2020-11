Putin diz que a Rússia está pronta para distribuir vacina contra coronavírus para outros países

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou este sábado que a vacina russa Sputnik V contra a Covid-19 está pronta para distribuir para outros países.



A informação foi avançada durante a reunião por videochamada do G20, organizada pela Arábia Saudita.







A notícia foi recebida pelos líderes mundiais com algumas reservas e dúvidas sobre a segurança e eficácia da vacina.



No início do mês a Rússia anunciou uma eficária de 92% da sua vacina contra o coronavírus. Apesar da notícia encorajadora, os especialistas alertaram para o facto de os resultados terem sido obtidos com base em apenas 20 voluntários que estariam infetados com a Covid-19.

Nas últimas semanas a farmacêuticca Pfizer em conjunto com a BioNTech anunciaram uma eficácia de 94,5% da sua vacina e pediram já uma autorização urgente à Food and Drug Administration (FDA).