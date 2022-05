Vladimir Putin vai ser operado a cancro. Liderança russa muda temporariamente

O presidente russo, Vladmir Putin, deve ser submetido a uma cirurgia contra um cancro do intestino, o que o afastará do poder temporariamente, segundo um vídeo no canal 'General SVR', publicado no Telegram.



Nikolai Patrushev, chefe do Conselho de Segurança da polícia federal russa, vai assumir o controlo do país enquanto o líder estiver incapacitado durante e após o procedimento. Assim como Putin, Patrushev nasceu em São Petersburgo e foi formado na KGB.



"É improvável que Putin concorde em entregar o poder por um longo período", revelou o narrador, citado pelo New York Post.







Apesar das recorrentes suspeitas, o Kremlin sempre negou que Putin sofre com problemas clínicos.