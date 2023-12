"Quando agarram, já não largam": Raça American Bully XL banida do Reino Unido a partir do próximo ano

O Governo britânico baniu a raça canina American Bully XL em Inglaterra e no País de Gales. A decisão, confirmada esta terça-feira, entra em vigor a partir de fevereiro de 2024, relatou a BBC.A lista britânica de cães perigosos passou a integrar os American Bully XL. Em causa está uma sucessão de ataques a envolver animais desta raça, na Grã-Bretanha. Desde 2021, quatro pessoas morreram e outras tantas, incluindo um bebé, sofreram ferimentos na sequência dos ataques.Os American Bullies dividem-se em quatro espécies caninas: standard, pocket, clássico e XL. Os últimos chegam a pesar mais de 60 quilos, mas são vistos como animais de estimação de crescente popularidade.Um médico cirurgião entrevistado pela BBC, Richard Baker, explicou que estes cães possuem "mandíbulas tão poderosas que os ferimentos causados são mais graves em comparação com outras espécies"."Quando agarram, já não largam. Quebram ossos, destroem a pele e danificam os nervos", detalhou Richard Baker. O médico não vê por que motivo "uma pessoa responsável" quereria ser dona de um American Bully XL.Em contraponto, a 'Dog Control Coalition', conjunto de associações de defesa de animais caninos, argumentou que banir raças específicas provou-se ineficaz "nos últimos 32 anos" e "coincidiu com um aumento de mordidas" na Grã-Bretanha."As mortes recentes mostram que esta abordagem não funciona. O Governo britânico deve lidar com os criadores sem escrúpulos que põem o lucro à frente do bem comum e com os donos irresponsáveis cujos cães estão perigosamente descontrolados", vincou a 'Dog Control Coalition'.