Quatro detidos após atentado em França

A polícia francesa prendeu esta segunda-feira quatro pessoas por ligação ao ataque à bomba que na sexta-feira feriu 13 pessoas numa rua de Lyon.Um dos detidos é um estudante argelino de 24 anos que se pensa ter sido quem colocou a bomba junto a uma padaria.Os restantes detidos são a mãe e o irmão mais novo do bombista, e outro homem cuja relação com o detido não era esta segunda-feira conhecida.Imagens de videovigilância mostravam um homem de rosto meio coberto a chegar ao local de bicicleta para deixar um saco junto da padaria.A polícia divulgou imagens do suspeito no Twitter e recebeu inúmeras pistas. Mas o que levou à identificação do bombista foi a descoberta de vestígios de ADN nos restos da bomba.O suspeito foi localizado e seguido por agentes à paisana que o prenderam em plena rua.O caso está a ser tratado como atentado terrorista, entre outras coisas devido ao tipo de explosivo usado, o conhecido TATP, e também ao tipo de engenho, que estava reforçado com pregos, parafusos e berlindes para aumentar o seu poder destruidor.