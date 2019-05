Caça ao homem após atentado em França

A polícia de Lyon, França, lançou uma gigantesca operação de ‘caça ao homem’ para tentar localizar e deter o homem que na sexta-feira fez explodir uma bomba recheada de parafusos numa movimentada rua pedestre da cidade, ferindo 13 pessoas. Até este sábado o ataque ainda não tinha sido reivindicado.O suspeito foi apanhado pelas câmaras de videovigilância e a polícia já conseguiu reconstituir parte do percurso que o levou até ao local do ataque, procurando agora perceber como fugiu do local.As imagens mostram um homem com cerca de 30 anos, de óculos escuros e boné na cabeça, a conduzir uma bicicleta pela mão até uma rua reservada a peões, onde abandonou um saco de papel. Um minuto depois, a bomba explodiu, projetando parafusos e pequenas bolas de metal a grande distância.A análise dos restos do engenho levou a polícia a concluir que foi usado TATP, ou triperóxido de triacetona, um explosivo conhecido como Mãe de Satã, que foi usado por terroristas nos atentados de 2005 em Londres ou de Bruxelas em 2016. As autoridades conseguiram ainda isolar pequenos fragmentos do detonador e recolher amostras de ADN, o que poderá ajudar à identificação do bombista.Onze dos 13 feridos, incluindo uma menina de 10 anos, continuavam este sábado internados no hospital, embora não corram risco de vida.