Atentados obrigam a reforçar segurança durante peregrinação a Fátima

Os atentados terroristas no Sri Lanka e na Nova Zelândia fizeram "aumentar o grau de ameaça para todos os países", levando a um reforço do dispositivo de segurança e de socorro durante a peregrinação de domingo e 2ª feira ao Santuário de Fátima, onde são esperados 300 mil peregrinos."Esta concentração de pessoas requer uma atenção especial", disse esta sexta-feira o coronel Paulo Silvério, comandante da Operação Peregrinação Segura da GNR, adiantando que estão mobilizados 250 militares por dia - da GNR, da Guardia Civil espanhola e dos Carabinieri italianos -, a que se juntam 336 operacionais da Proteção Civil.A GNR vai "manter um equilíbrio entre o procedimento policial e a visibilidade necessária", explicou o responsável, adiantando que haverá revistas às mochilas e uso de detetores de metais "apenas em casos suspeitos", não estando prevista a instalação de barreiras de betão.Este sábado, é esperada a chegada ao Santuário da maior parte dos grupos de peregrinos a pé, entre eles o de Luiz Vilas, de 77 anos, que partiu do Estoril e há treze anos que faz esta romaria."Se se fizesse uma caminhada sem dores não interessava a peregrinação", disse Pedro Ricardo, organizador do grupo, que este ano integra seis peregrinos italianos: quiseram experimentar "esta emoção incrível de não se perder energia caminhando", contou Michela La Pietra.