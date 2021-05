Quatro ex-polícias indiciados de violação de direitos constitucionais na morte de George Floyd

Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Kueng, três deles

"são acusados ??de violar o direito de Floyd de estar livre de apreensão irracional e força excessiva.

Todos os quatro policiais são acusados ??de não fornecerem cuidados médicos a Floyd.





Chauvin também foi acusado numa segunda acusação, decorrente da prisão e contenção do pescoço de um menino de 14 anos em 2017", informa a agência de notícias.

O júri federal de Minneapolis, indiciou, esta sexta-feira, os quatro ex-polícias envolvidos na prisão e morte de George Floyd acusando-os de "violar os direitos constitucionais do homem negro" quando o colocaram de cara no chão e provocando-lhe falta de ar, revela a Associated Press.A acusação é feita aos agentesEm atualização