Sobe para seis o número de mortos num incêndio numa discoteca em Espanha

Pelo menos quatro pessoas morreram num incêndio que deflagrou na discoteca Teatre, situada na cidade espanhola de Múrcia, avança o jornal espanhol 20minutos. Há registo de quatro feridos, duas mulheres, de 22 e 25 anos, e dois homens, de 41 e 45 anos.O alerta foi dado por volta das 6h00 da manhã para a discoteca Teatre, na zona de Atalayas.Quando os bombeiros conseguiram apagar as chamas, entraram no estabelecimento e encontraram quatro cadáveres. As autoridades cercaram o local e proibiram o acesso à zona.Em atualização