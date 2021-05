Quem é o bebé que sobreviveu ao ataque que matou dez pessoas da mesma família num campo de refugiados de Gaza?

Um bebé, de apenas cinco meses, sobreviveu ao ataque aéreo com assinatura de Israel no campo de refugiados Al-Shati, no oeste de Gaza, que vitimou dez dos seus familiares, entre os quais a mãe.





Omar Al-Hadidi perdeu a mãe, quatro irmãos, uma tia e quatro primos quando a casa onde todos moravam foi atingida por um míssil e foi o único naquele local que sobreviveu. O menino acabou por ser resgatado mais tarde dos escombros com ferimentos graves, mas já se encontra estável no hospital.