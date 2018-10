Rádio de Washington evacuada ao receber mais um pacote suspeito

Um edifício de Washington que acolhe a estação de rádio WMAL foi evacuado esta quinta-feira, depois de ter sido descoberto um pacote suspeito. Várias ruas circundantes foram também fechadas, como medida da precaução.



Ao contrário das ameaças que têm chegado por correio nos últimos dias - dirigidas a alvos democratas ou a críticos de Donald Trump, a estação WMAL é conhecida por emitir programas que defendem os ideais conservadores.



Horas antes, um edifício do Congresso, o Cannon House Office Building também foi evacuado depois de ter soado um alarme. Neste caso, as autoridades descartaram a presença de qualquer ameaça e o edifício voltou a abrir pouco depois.

Suspicious package received at WMAL. We were ordered to evacuate by DC Police and Fire. We will be back on the air ASAP. pic.twitter.com/l58Ef1CdVT