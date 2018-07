Rainha Isabel II não vai ao batizado do bisneto Príncipe Louis

A cerimónia realiza-se esta segunda-feira, às 16h, na Capela real do Palácio de St.James.

A Rainha Isabel II e o duque de Edimburgo não vão estar presentes no batizado do bisneto príncipe Louis. Foi esta manhã publicada, pelo palácio de Kesington, a lista de convidados para a cerimónia e os bisavôs não constam na lista do batismo do terceiro filho do príncipe William e Kate Middleton.

Fontes oficiais garantem que a ausência da monarca já está combinada há algum tempo dado o caracter mais privado da cerimónia, visto que se trata de um evento pequeno exclusivamente para familiares diretos e padrinhos.

O pequeno Louis, com apenas dois meses e meio, irá ter seis padrinhos, todos eles familiares e amigos dos duques de Cambridge.

A lista publicada pelo palácio de Kesington confirma a presença do príncipe Carlos e a mulher, a duquesa da Cornualha, o príncipe Harry e a mulher Meghan Markle, também os pais e os irmãos de Kate Midleton, além dos padrinhos do príncipe Louis.





Further details about the guests and godparents at the christening of Prince Louis have been announced: https://t.co/pBg5a4p5ff — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 9, 2018