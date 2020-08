Rapaz de 12 anos faz teste ao coronavírus e descobre que tem cancro

Um adolescente de 12 anos descobriu que tinha cancro depois de realizar um teste de despiste ao coronavírus no hospital.De acordo com o jornal Mirror, Cody Lockey, de Darlington, Inglaterra, deu entrada no hospital a 27 de julho. a mãe, Lisa Marie Harry, ficou preocupada com a temperatura alta desenvolvida pelo filho, que apresentava ainda outros sintomas típicos da infeção da Covid-19.O resultado do teste ao coronavírus foi negativo, mas o diagnóstico veio a revelar-se ainda mais grave. Os problemas do rapaz estavam relacionados com uma leucemia linfoblástica aguda, uma doença que afeta a medula óssea.Os vários sintomas da patologia incluem cansaço, dor nos ossos e febre."A medula óssea do Cody está cheia de células cancerígenas. Mas não se espalharam para mais lado nenhum", confirmou a tia do adolescente, Nicola Ann Cook, ao jornal britânico.De acordo com a familiar, Cody foi já submetido a uma transfusão de sangue e iniciou a quimioterapia no hospital onde deverá permanecer internado.