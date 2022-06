Nesta torre, os passageiros são largados de uma altura de 122 metros a uma velocidade que atinge mais de 120 km/h.



O limite de peso para esta atração é de 130 quilos, de acordo com o proprietário da diversão. O relatório da autópsia refere que o jovem pesava cerca de 175 quilos, mais 45 que o permitido.

A autópsia também determinou que a causa da morte de Sampson foi um traumatismo, que resultou em múltiplas fraturas, lacerações e hemorragias na cabeça, pescoço e extremidades.



A Orlando Freefall esteve encerrada desde a morte de Sampson e assim permanecerá por tempo indeterminado.