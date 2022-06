Rapper norte-americano Trouble morre durante invasão à própria casa

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Def Jam Recordings®? (@defjam)

Mariel Semonte Orr, com o nome artístico Trouble, foi assassinado na madrugada de domingo. Segundo o The New York Post, o rapper norte-americano de 34 anos foi alvejado na sequência de uma invasão à sua casa.De acordo com as informações da Fox News, o tiroteio aconteceu na Geórgia e o homem foi declarado morto no local, após ter sido baleado no peito.As autoridades suspeitam que o crime foi cometido por Jamichael Jones, que já tem mandato de captura, mas que permanece desaparecido.Jedidia Canty, responsável pelas informações públicas do Departamento do Xerife do Condado de Rockdale, declarou que Jamichael estava envolvido numa “disputa doméstica” com a companheira de Trouble, também presente no momento do crime.Foi a Def Jam Recordings que confirmou o falecimento do artista numa publicação na rede social Instagram. A editora discográfica prestou homenagem afirmando que Trouble, também conhecido por Skoob, era “uma verdadeira voz para a sua cidade e uma inspiração para a comunidade que ele orgulhosamente representava”. O artista já tinha trabalhado com Drake e The Weeknd.Pouco tempo antes do trágico incidente, Trouble publicou vídeos numa discoteca, num ambiente de álcool e risos com os seus amigos, avançou o Daily Mail.