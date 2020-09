Rato gigante africano torna-se herói e recebe medalha de ouro

Um rato gigante africano que deteta minas no Camboja foi distinguido no passado dia 25 de setembro com uma medalha de ouro da associação de caridade animal britânica PDSA. A informação foi avançada pelo jornal moçambicano Folha de Maputo.

O rato, de seu nome Magawa, tem cerca de seis anos e 70 centímetros e já descobriu 39 minas, perfazendo 141.000 metros quadrados de terreno - o equivalente a 20 campos de futebol - e 28 vestígios de explosivos. As descobertas permitem salvar vidas.

"Receber esta medalha é uma grande honra para nós", disse Christophe Cox, dirigente da Apopo (associação belga que treina ratos) à agência de notícias britânica PA. A distinção "chamará a atenção do mundo para o problema das minas antipessoal", acrescentou Christophe Cox.

A Apopo costuma treinar estes animais na Tanzânia durante um ano, ensinando-os a arranhar a terra para sinalizar a presença de explosivos. A técnica revela-se mais rápida do que utilizar um detetor de metais manuseado por um humano, sendo que este rato consegue inspecionar o equivalente a um campo de ténis em meia hora.