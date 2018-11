Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rebeldes esperam ‘empurrão’ unionista no Reino Unido

Críticos admitem que plano para afastar May fracassou por agora, mas mantêm esperança.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Os rebeldes conservadores que se opõem ao acordo do Brexit admitiram esta terça-feira que o seu plano para forçar uma disputa pela liderança do partido e afastar a primeira-ministra Theresa May fracassou e esperam agora que os unionistas do DUP ajudem a travar o acordo no Parlamento.



"É assim a vida na política. Nem sempre todas as pessoas concordam connosco", desabafou o líder dos rebeldes, Jacob Rees-Mogg, que na semana passada apelou a uma moção de censura para afastar May da liderança do Partido Conservador e do governo.



No entanto, até ontem à noite, os rebeldes apenas tinham conseguido garantir 25 dos 48 votos necessários para desencadear uma disputa pela liderança, o que foi encarado como uma derrota.



Porém, Rees-Mogg não baixa os braços e acredita que, se o acordo do Brexit for chumbado no Parlamento, em dezembro, muitos outros deputados conservadores irão juntar-se ao grupo daqueles que pedem o afastamento de May.



"A paciência é uma virtude", afirmou, acrescentando não acreditar que o acordo seja aprovado devido à oposição dos unionistas norte-irlandeses do DUP, que até agora têm sustentado a frágil maioria de May no Parlamento.



PORMENORES

Reunião com Juncker

Theresa May reúne-se hoje em Bruxelas com o presidente da Comissão Europeia, Jean- -Claude Juncker, para discutir a declaração sobre os termos da futura relação do Reino Unido com a UE que será aprovada juntamente com o acordo do Brexit na cimeira de domingo.



Tensão com Espanha

Espanha ameaçou vetar o acordo do Brexit por causa de Gibraltar e o MNE Josep Borrell aumentou ainda mais a tensão ao dizer que o Reino Unido "irá desmoronar-se antes de Espanha" e que "uma Escócia independente será bem-vinda na UE".